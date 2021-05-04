Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма

Фото: AP Photo/Ronald Zak

Войной в Европе стали конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступление которого на саммите с главами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии транслировалось на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Он также отметил, что международные партнеры оказывают поддержку Украине.

"Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году борцами за независимость и связал произошедшие события с тем, что на данный момент происходит в Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным, которая, по его мнению, позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе.

Президент Украины добавил, что конфликт на юго-востоке страны является единственной войной в Европе.