Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма

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Войной в Европе стали конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступление которого на саммите с главами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии транслировалось на странице офиса украинского лидера в Facebook.
Он также отметил, что международные партнеры оказывают поддержку Украине.
"Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", – сказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году борцами за независимость и связал произошедшие события с тем, что на данный момент происходит в Донбассе.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным, которая, по его мнению, позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе.
Президент Украины добавил, что конфликт на юго-востоке страны является единственной войной в Европе.
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