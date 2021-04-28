Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Президент Украины добавил, что конфликт на юго-востоке страны является единственной войной в Европе.

"Нам дополнительно к имеющимся форматам сегодня нужны и прямые президентские переговоры", – уточнил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что противостояние в Донбассе дестабилизирует обстановку не только на Украине, но и в Европе в целом. Зеленский выразил надежду, что после переговоров с Путиным получится выработать конкретный план по прекращению военных действий.

Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой в любом месте, включая Москву. 20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.

В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.

Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве. При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.