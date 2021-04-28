В Кремле прокомментировали идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в Кремле еще не получили каких-либо предложений о будущей встрече с Зеленским.

"Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он готов принять в Москве", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.

"Нужно искать точки соприкосновения. Президент заявлял о готовности к диалогу", – сказал он.

Ранее Зеленский назвал Ватикан лучшим местом для встречи с Путиным. По словам украинского лидера, его встреча с российским коллегой состоится обязательно. Он также добавил, что проведение встречи нужно, чтобы остановить военные действия в Донбассе, а также завершить мирный процесс.

До этого Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой в любом месте, включая Москву. 20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.

В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.

Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве. При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.