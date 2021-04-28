Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан лучшим местом для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

По словам украинского лидера, его встреча с российским коллегой состоится обязательно.

"Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе", – уточнил Зеленский.

Он также добавил, что проведение встречи нужно, чтобы остановить военные действия в Донбассе, а также завершить мирный процесс.

Ранее Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, включая Москву. 20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.

В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.

Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве. При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.

Также сообщалось, что Киев пока не предложил конкретные площадки для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако в Кремле приветствуют желание вести диалог.