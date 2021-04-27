В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

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Киев пока не предложил конкретные площадки для проведения встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, однако в Кремле приветствуют желание вести диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак поддерживает постоянную связь с украинской стороной.

"Козак постоянно находится в контакте с офисом президента Украины", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что сторонам необходимо проработать еще очень много нюансов относительно повестки предстоящей встречи, в том числе рассмотреть варианты площадок для ее проведения.

Ранее Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, включая Москву. 20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.

В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.

Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве. При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.