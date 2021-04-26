Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского 9 мая

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретики в вопросе о возможности переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского 9 мая.
"Никакой конкретики по этой теме нет", – сказал РИА Новости представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, включая Москву.
20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.
В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.
Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве.
При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.
В свою очередь, в Киеве сообщили, что украинский лидер не сможет принять приглашение своего российского коллеги, так как неправильно во время войны встречаться с представителем страны-агрессора на вражеской территории.
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