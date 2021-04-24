В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

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Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

"Не может президент во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", – передает его слова РИА Новости.

Он также считает, что такая встреча должна происходить в формате Нормандского формата вместе с лидерами Германии и Франции.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В Госдуме это назвали уловкой, которая должна убедить мир в том, что одной из сторон конфликта является Россия, а не ДНР и ЛНР.

Путин ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое удобное время в Москве. Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Владимир Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать.

Позднее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обязательно ответит на предложение российского лидера о встрече в Москве.

