Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече

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Президент Украины Владимир Зеленский обязательно ответит на предложение российского лидера о встрече в Москве, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Ее слова приводит "Укринформ".

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В Госдуме это назвали уловкой, которая должна убедить мир в том, что одной из сторон конфликта является Россия, а не ДНР и ЛНР.

Путин ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое удобное время в Москве. Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Владимир Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать.