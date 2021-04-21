Путину доложили об идее Зеленского встретиться в Донбассе – Кремль

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Владимиру Путину доложили об идее президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, однако нет уверенности, что российский лидер ознакомился с этим обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе про это будет доложено", – сказал представитель Кремля.
По его словам, что для встречи лидеров двух стран должны быть определенные предпосылки.
Песков добавил, что официальных запросов от Зеленского о встрече с Путиным в последнее время не было.
20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.
Предложение Зеленского прокомментировали в Госдуме. Первый замглавы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин отметил, что это является пиар-ходом и уловкой. По его словам, Зеленский сознательно избегает общения с другой стороной конфликта – ДНР и ЛНР, пытаясь выставить оппонентом Россию.
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