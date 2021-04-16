Зеленский расценил вопрос строительства "Северного потока – 2" как энергетическую войну

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2" можно рассматривать как энергетическую войну, передает "Газета.ру".

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет", – сообщил украинский лидер.

Он подчеркнул, что это не вопрос бизнеса Европы и РФ, а вопрос войны. Зеленский добавил, что эта война гибридная.

Зеленский также отметил, что санкционная политика США поможет Украине, и выразил за это Штатам благодарность.

Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что должность предложили Амосу Хокстейну, ранее занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, задачей спецпредставителя США по "Северному потоку – 2", по всей вероятности, станет предъявление угроз всем участникам проекта. Лавров также добавил, что решение о создании такой должности укладывается в рамки нынешней дипломатии Соединенных Штатов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.