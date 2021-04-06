Эксперт назвал условие сохранения Украиной транзита газа

Фото: depositphotos/daboost

Украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2", полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он напомнил, что год назад "Газпром" подписал выгодный для Украины пятилетний контракт, по условиям которого российская компания должна прокачать через ее территорию 65 миллиардов кубометров газа в первый год, а в остальные четыре года – по 40 миллиардов кубометров. При этом условия договора таковы, что если "Газпром" не предоставит таких объемов газа, Киев все равно получит деньги по контракту.

За минувшую холодную зиму европейцы исчерпали запасы газа, поэтому он будет востребован в Европе к следующему отопительному сезону и прокачка через Украину продолжится. Однако в перспективе "Газпром" будет снижать объем транзита через эту страну, уверен Юшков.

"Но если Украина предложит хороший вариант по тарифам, то есть дешево качать, то "Газпром" может оставить прокачку газа в такие страны, как Молдавия, та же самая Румыния. Если дешевле будет качать через Украину, а не через "Северный поток", который короче, то, вполне вероятно, часть транзита останется", – отметил эксперт.

Юшков пояснил, что в настоящее время "Газпром" платит Украине гораздо больше, чем другим странам, при равных условиях.

Ранее независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о схеме, которую использует Киев для легализации российского газа в стране. После прекращения поставок газа на Украину в 2015 году, топливо продолжило идти транзитом в Европу. При этом, по словам эксперта, Киев брал топливо из газопроводов, пуская на собственные нужды, а жители страны стали получать его уже по европейским ценам.

31 декабря 2019 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.