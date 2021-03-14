В Польше раскрыли обман Украины при транзите газа из России

08:13
Фото: TASS/EPA/ROMAN PILIPEY
Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о схеме, которую использует Киев для легализации российского газа в стране.
В материале издания Myśl Polska говорится, что после прекращения поставок газа на Украину в 2015 году, топливо продолжило идти транзитом в Европу.
При этом, по словам эксперта, Киев брал топливо из газопроводов, пуская на собственные нужды, а жители страны стали получать его уже по европейским ценам.
"Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", – написал Щенсняк.
Для легализации этой системы власти придумали "виртуальный реверс" и механизм "накручивания счетчика". Речь идет о небольшой трубопроводной петле у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ.
31 декабря 2019 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.
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