Песков заявил, что Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин знает о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу в Донбассе и ответит на него сам, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам", – сказал представитель Кремля.
На вопрос, возможно ли проведение такой встречи именно в Донбассе, Песков не ответил.
20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.
Позднее Песков сообщил, что Путину доложили об идее Зеленского, однако официального запроса о встрече от украинской стороны в Кремль не поступало.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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