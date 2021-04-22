Песков заявил, что Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин знает о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу в Донбассе и ответит на него сам, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам", – сказал представитель Кремля.

На вопрос, возможно ли проведение такой встречи именно в Донбассе, Песков не ответил.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.

Позднее Песков сообщил, что Путину доложили об идее Зеленского, однако официального запроса о встрече от украинской стороны в Кремль не поступало.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.