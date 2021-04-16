Зеленский заявил, что настроен обсудить Донбасс со всеми лидерами "нормандской четверки"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении обсудить пути урегулирования конфликта в Донбассе со всеми лидерами "нормандской четверки", в том числе и с Владимиром Путиным.

"Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий – именно такие вопросы решаются на встречах Н-4 ("нормандского формата". – Прим. ред.), где вопросы решают четыре лидера", – сказал Зеленский в ходе сеанса видеосвязи, который транслировался на странице его офиса в Facebook.

Ранее стало известно, что "нормандские" переговоры на уровне политсоветников пройдут 19 апреля.

Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие США в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно из-за проводимой страной политики в отношении Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.