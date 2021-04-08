Переговоры советников в "нормандском формате" пройдут 19 апреля

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"Нормандские" переговоры на уровне политсоветников пройдут 19 апреля, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне", – заявил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие США в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно из-за проводимой политики страны в отношении Украины.

Также замглавы МИД рассказал о проведенном телефонном разговоре Москвы с Вашингтоном по ситуации на Украине. Он добавил, что пока Россия не намерена обсуждать данный вопрос с США.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за присоединение к переговорам по Донбассу США и Польши. С мнением, что США усилили бы переговоры в "нормандском формате", согласился и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе.