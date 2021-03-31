В Кремле рассказали о разговоре Путина, Меркель и Макрона

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Переговоры лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель не были подменой "минского формата", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, круг тем был гораздо шире. Представитель Кремля также рассказал, что по итогам переговоров политики согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "Нормандской четверки".

Ранее сообщалось, что в ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию на востоке Украины. Путин выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.

В разговоре президент РФ подчеркнул, что Россия готова восстанавливать взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание Путин уделил вопросу о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в ЕС.

Путин в ходе беседы также отметил важность не допустить внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Кроме того, главы государств поддержали реализацию иранской ядерной сделки.