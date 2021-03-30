Путин провел телефонный разговор с Меркель и Макроном

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Известно, что в ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию на востоке Украины. Путин выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.
"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского Комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране", – утверждается в сообщении.
В разговоре президент РФ подчеркнул, что Россия готова восстанавливать взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание Путин уделил вопросу о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в ЕС.
"Лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания", – пояснили в Кремле.
Путин в ходе беседы также отметил важность не допустить внешнее вмешательство в дела Белоруссии. Кроме того, главы государств поддержали реализацию иранской ядерной сделки.
"Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении", – говорится в сообщении.
Ранее в Кремле оценили возможность разговора Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что при необходимости переговоры можно быстро организовать.
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