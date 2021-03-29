В Кремле рассказали об организации конференции Путина, Меркель и Макрона

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Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, одной из тем станет Донбасс. При этом конкретных итогов согласования пока нет.

На вопрос, почему в видеоконференции не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский, Песков отметил, что речи о мероприятии в формате "нормандской четверки" не идет.

Он подчеркнул, что есть много иных вопросов для обсуждения.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции 29 марта не состоялась.

"Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось", – цитирует его РИА Новости.

Другие детали он раскрывать не стал.

Ранее Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует проводить переговоры с Владимиром Зеленским.

Киев заявил, что президент Украины и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) из-за обострения ситуации в Донбассе.

Зеленский декларировал готовность лично встретиться с каждым из президентов четверки, если общая встреча на высшем уровне не состоится.