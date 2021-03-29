В Кремле оценили возможность разговора Путина с Зеленским

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует проводить переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским", – заявил Песков, уточнив, что переговоры могут быть организованы в случае необходимости.

Ранее Киев заявил, что президент Украины и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) из-за обострения ситуации на Донбассе.

Зеленский декларировал готовность лично встретиться с каждым из президентов четверки, если общая встреча на высшем уровне не состоится.