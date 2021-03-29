В Кремле рассказали, ответит ли Путин на приглашение Байдена на саммит по климату

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приглашение от американского лидера Джо Байдена российского коллеги Владимира Путина на саммит по климату рассмотрят в соответствующем порядке. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Тема важная, если оно поступило по каналам, то будет рассмотрено", – уточнил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия до сих пор является страной – участницей Парижской конвенции 2015 года, из которой США вышли еще в 2017 году по решению предыдущего президента Дональда Трампа.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Путин уделяет большое внимание теме климата.

"Наша страна занимает ответственную и последовательную позицию", – заключил Песков.

Ранее Байден пригласил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.