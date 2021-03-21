Киев отверг новые предложения Москвы по Донбассу

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Украинские власти не приняли новые предложения заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака на переговорах "нормандской четверки" по конфликту на Донбассе.

"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Козака – прим.) письме", – говорится в заявлении руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, опубликованном в "Европейской правде".

По его словам, предложения России носят "манипулятивный" характер. При этом Ермак отметил, что Украина готова к обсуждению в любом формате путей прекращения огня и урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса. Политик призвал Россию признать себя стороной конфликта в Донбассе.