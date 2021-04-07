В МИД России высказались против участия США в "нормандском формате"

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Участие США в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно из-за проводимой политики страны в отношении Украины, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", – цитирует РИА Новости Рябкова.

Также замглавы МИД рассказал о проведенном телефонном разговоре Москвы с Вашингтоном по ситуации на Украине. Он добавил, что пока Россия не намерена обсуждать данный вопрос с США.

Уточняется, что ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за присоединение к переговорам по Донбассу США и Польши. С мнением, что США усилили бы переговоры в "нормандском формате", согласился и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе.

По его словам, российская сторона уже неоднократно высказывала свою тревожность европейским коллегам. Лавров выразил надежду, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне.

