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Политика

08:42

В Киеве исключили возможность наступления в Донбассе

политика

Фото: Depositphotos/Bumble-Dee

Киев не планирует наступление в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет "News.ru".

По ее словам, бороться со своими людьми и наступать на свою территорию страна не может. Мендель пояснила, что украинские власти убеждены, что именно переговоры приведут к миру.

"Мы добиваемся переговоров нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", – сказала пресс-секретарь.

Ранее польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, он может привести либо к распаду страны, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией.

Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной

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