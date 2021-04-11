Политолог озвучил два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", – сказал Вишневский.

Он добавил, что Украина в любом случае не сможет одержать победу в полномасштабной войне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Украина будет представлять опасность для России в случае, если попытается решить внутренние проблемы силовым путем.

По его словам, Россия не принимает участие в украинском конфликте, а также не приемлет возможность войны.

А министр обороны Украины Андрей Таран назвал причины для вооруженной агрессии России против Украины. По мнению главы ведомства, это может быть обострение обстановки в Донбассе, а также обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу паспортов РФ.

