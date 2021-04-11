Политолог озвучил два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", – сказал Вишневский.
Он добавил, что Украина в любом случае не сможет одержать победу в полномасштабной войне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Украина будет представлять опасность для России в случае, если попытается решить внутренние проблемы силовым путем.
По его словам, Россия не принимает участие в украинском конфликте, а также не приемлет возможность войны.
А министр обороны Украины Андрей Таран назвал причины для вооруженной агрессии России против Украины. По мнению главы ведомства, это может быть обострение обстановки в Донбассе, а также обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу паспортов РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: