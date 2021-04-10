Министр обороны Украины назвал причины для возможной "агрессии" со стороны России

13:34
Фото: epositphotos/mariakarabella
Министр обороны Украины Андрей Таран назвал причины для вооруженной агрессии России против Украины, передает REGNUM.
По мнению главы ведомства, это может быть обострение обстановки в Донбассе, а также обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу паспортов РФ.
Таран подчеркнул, что Украина является миролюбивой страной. По его словам, ей приходится "защищаться" от России.
"Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", – отметил министр.
Он добавил, что Украине необходимо как можно скорее стать членом НАТО.
"Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран с европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года по нашему членству в Альянсе. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году", – объяснил Таран.
Он заключил, что данная стратегия является первоочередным приоритетом страны. Она является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности.
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