В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО

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Гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на заявление побывавшего накануне в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе.
"Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", – цитирует Захарову "Газета.ру".
Она в очередной раз призвала киевские власти проявить ответственный подход и заняться выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер. Захарова добавила, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению из-за воинственного настроя Киева.
Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных, где было зафиксировано самое большое количество нарушений режима прекращения огня. Зеленский также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за то, что те защищают свою страну.
В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
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