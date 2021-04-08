Козак рассказал, что может стать "началом конца" Украины

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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий на территории Донбасса станет началом конца для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, и есть уже такие оценки, поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок", – рассказал Козак в ходе экспертной встречи.

Он также прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что единственным путем спасения Украины и разрешения конфликта в Донбассе может стать лишь вступление страны в НАТО. Козак высказал мнение, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине.

"Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", – заключил он.

Ранее Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.