Козак рассказал, что может стать "началом конца" Украины

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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий на территории Донбасса станет началом конца для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я считаю, и есть уже такие оценки, поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок", – рассказал Козак в ходе экспертной встречи.
Он также прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что единственным путем спасения Украины и разрешения конфликта в Донбассе может стать лишь вступление страны в НАТО. Козак высказал мнение, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине.
"Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", – заключил он.
Ранее Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
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