Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса

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Россия может встать на защиту жителей Донбасса в случае необходимости, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", – приводит его слова РИА Новости.

Козак подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе размещены закаленные в боях вооруженные формирования, которые способны держать оборону, и необходимости защиты пока не возникает.

По его словам, начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Согласно Минским соглашениям, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.

