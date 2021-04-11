Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

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Украина будет представлять опасность для России в случае, если попытается решить внутренние проблемы силовым путем. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", – отметил Песков, добавив, что в стране, которая находится рядом с Россией, может вскоре возобновиться гражданская война.

При этом Песков указал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным высказала обеспокоенность скоплением российских войск на границе стран, но не требовала свернуть их.

"Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", – отметил представитель Кремля. Он добавил, что на заявление Меркель Путин дал соответствующие объяснения.

Песков подчеркнул, что перемещение войск внутри России является внутренним делом страны, которое не должно никого беспокоить. Он объяснил, что Россия ни для кого не представляла угрозы.

"Нормальная практика, когда, предположим, группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ, или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница. Совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", – объяснил Песков.

Он заявил, что в Донбассе происходят провокации, вызывающие ответный огонь. Он выразил обеспокоенность тем, что в регионе подобные провокации могут воспламенить огонь гражданской войны внутри украинского конфликта.

"В Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей. И в Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины", – добавил пресс-секретарь.

По его словам, Россия не принимает участие в украинском конфликте, а также не приемлет возможность войны.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", – заключил Песков.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран назвал причины для вооруженной агрессии России против Украины. По мнению главы ведомства, это может быть обострение обстановки в Донбассе, а также обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу паспортов РФ.

