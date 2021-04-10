РФ не планирует контакты с США по вопросу Украины на уровне глав МИД и МО – Рябков

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Россия не намерена контактировать с США по вопросу Украины на уровне глав МИД и Минобороны, сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, последний разговор состоялся более 7 дней назад на других уровнях и по другим линиям.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в связи с обострением ситуации на границе с Украиной США поддерживают тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона.

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", – цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что нечего добавить к информации, переданной коллегам из США в ходе упомянутых контактов, а также распространенной по сети связи ОБСЕ.

"Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", – заключил Рябков.

Сообщалось, что в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.

