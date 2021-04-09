США заявили о тесных контактах с Россией по ситуации у границ Украины

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В связи с обострением ситуации на границе с Украиной США поддерживают тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины", – отметила она.

Ранее в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.