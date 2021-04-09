Главнокомандующий ВСУ исключил силовой вариант "освобождения" Донбасса

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что "освобождение" Донбасса силовым путем неприемлемо для Киева из-за возможной гибели большого числа местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Генштаба Украины.

"Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", – цитирует заявление Хомчака пресс-центр.

По его словам, в приоритете политико-дипломатический путь урегулирования конфликта.

"Еще раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины", – подчеркнул Хомчак.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция. Также страны альянса переживают из-за военной активности России у границ Украины.