Германия и Франция обеспокоились ростом числа нарушений перемирия в Донбассе

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ФРГ и Франция обеспокоились ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении МИД стран отмечается, что власти внимательно следят за передвижениями российских войск в районе конфликта.

"В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", – сообщается в совместном документе.

Германия и Франция призвали к немедленному прекращению эскалации в регионе. В заявлении страны поддержали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине (СММ).

"Мы <...> призываем к снятию ограничений на ее свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом", – добавляется в заявлении.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Накануне представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о гибели ребенка после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, пострадала местная жительница.