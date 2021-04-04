Германия и Франция обеспокоились ростом числа нарушений перемирия в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
ФРГ и Франция обеспокоились ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении МИД стран отмечается, что власти внимательно следят за передвижениями российских войск в районе конфликта.
"В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", – сообщается в совместном документе.
Германия и Франция призвали к немедленному прекращению эскалации в регионе. В заявлении страны поддержали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине (СММ).
"Мы <...> призываем к снятию ограничений на ее свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом", – добавляется в заявлении.
Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.
Накануне представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о гибели ребенка после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, пострадала местная жительница.
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