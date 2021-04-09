СМИ сообщили о минометном обстреле пригорода Донецка украинскими военными

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Об этом сообщают "Дни.ру".

Более подробная информация о случившемся уточняется. Сообщается, что дополнительные силы украинской армии в последние дни были стянуты к линии разграничения.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция. Также страны альянса переживают из-за военной активности России у границ Украины.