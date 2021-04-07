США поддержали стремление Украины вступить в НАТО

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что решение о вступлении Украины в НАТО должен принимать альянс, а не США.

Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос о том, обсуждалась ли эта ситуация во время телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

При этом Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО, а сама проблематика поднималась в ряде бесед с официальными лицами США в течение нескольких лет.

Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон всегда заверяет Киев в поддержке членства в организации, а также высказывает опасения по поводу растущей региональной напряженности и нарушений режима прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

По его словам, План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал ТАСС, что украинские власти хотят максимально обострить обстановку на юго-востоке страны, чтобы ускорить рассмотрение заявки на участие в НАТО.