США поддержали стремление Украины вступить в НАТО

02:58
Фото: TASS/ZUMA
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что решение о вступлении Украины в НАТО должен принимать альянс, а не США.
Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос о том, обсуждалась ли эта ситуация во время телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
При этом Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО, а сама проблематика поднималась в ряде бесед с официальными лицами США в течение нескольких лет.
Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон всегда заверяет Киев в поддержке членства в организации, а также высказывает опасения по поводу растущей региональной напряженности и нарушений режима прекращения огня.
Ранее Зеленский заявил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.
По его словам, План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал ТАСС, что украинские власти хотят максимально обострить обстановку на юго-востоке страны, чтобы ускорить рассмотрение заявки на участие в НАТО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: