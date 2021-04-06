США призвали РФ воздержаться от эскалации на востоке Украины

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США призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон "открыт к взаимодействию с Москвой", при этом в США доверяют сообщениям о передвижении войск РФ на границе с Украиной и в Крыму, передает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые создадут угрозу гражданской войны.

По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной.

Он также подчеркнул, что передвижение армии РФ по своей территории не должно вызывать беспокойства, поскольку Россия не представляет угрозу для других государств.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.