Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города

Фото: ТАСС/Nina Liashonok/Ukrinform via ZUMA Wire
Генерал ВС Украины Сергей Кривонос рассказал, какие украинские города являются критически важными для России. Заявление он сделал в эфире телеканала "24".
По мнению военного, Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков будут представлять интерес для России в случае конфликта между Москвой и Киевом.
"Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", – сказал Кривонос.
Он добавил, что в данных городах развита структура аэродромов для высадки воздушного транспорта.
Генерал также озвучил и другой сценарий, согласно которому Россия займет силы Украины в Донбассе, а затем нанесет удар по Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
"Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать", – заключил Кривонос.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран назвал причины для вооруженной агрессии России против Украины. По мнению главы ведомства, это может быть обострение обстановки в Донбассе, а также обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу паспортов РФ.
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