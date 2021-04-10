Встреча лидеров Германии, Франции и Украины может пройти в течение недели

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Встреча лидеров Франции, Германии и Украины по вопросу Донбасса может состояться в течение недели, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Он отметил, что украинская сторона не ожидает ничего особенного от встречи советников "нормандского формата", которая запланирована на 14 апреля. Также он прокомментировал будущее заседание ОБСЕ.

"Политика – это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они должны дать свою оценку действиям России", – подчеркнул Арестович.

Советник добавил, что Трехсторонняя контактная группа не должна решать "хоть что-то".

"Трехсторонняя контактная группа даже переговоры не ведет. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четверки", – добавил он.

Ранее стало известно, что "Нормандские" переговоры на уровне политсоветников пройдут 19 апреля.

Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие США в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно из-за проводимой политики страны в отношении Украины.

