В Кремле рассказали, что Путин не знает о предложении Кравчука встретиться

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер не в курсе о предложении встретиться от экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это новая идея. Пока не знает", – отметил Песков.

Ранее Кравчук заявил о готовности встретиться с президентом РФ для обсуждения ситуации, которая сложилась на территории Донбасса. Он уточнил, что ему "есть что сказать Путину" и есть тема для обсуждения с политиками из Кремля, которые "истерически раздувают ненависть к Украине".

До этого с похожим предложением выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Путину встретиться в Донбассе. Однако в Госдуме такое приглашение посчитали уловкой и пиар-ходом.

Там заявили, что Зеленский намеренно избегает общения с другой стороной конфликта – ДНР и ЛНР, пытаясь выставить оппонентом Россию.

При этом Песков отметил, что Путину доложили об идее Зеленского провести встречу в Донбассе, однако нет уверенности, что российский лидер ознакомился с этим обращением.