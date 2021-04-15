Кравчук объяснил слова о применении оружия в отношении людей с флагами России

Фото: ТАСС/Иван Николаев
Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал свои слова о применении оружия в случае нападения на него "парашютистов", которые начнут спрыгивать около его дома с российскими флагами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Экс-глава государства не жалеет о своем высказывании, ведь, по его словам, "он не один, кто это сказал".
"Думаю, может быть, миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин", – уточнил Кравчук.
В качестве примера бывший президент привел Швейцарию, где каждая семья имеет оружие, которое можно использовать для защиты своей земли, страны и народа.
"Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло", – отметил он.
Ранее в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном Кравчук поделился, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны".
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