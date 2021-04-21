Кравчук заявил, что готов встретиться с Путиным

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Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловно (готов). Хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", – заявил Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. В Госдуме призыв украинского лидера назвали пиар-ходом и уловкой.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путину доложили об идее Зеленского провести встречу в Донбассе, однако нет уверенности, что российский лидер ознакомился с этим обращением.

