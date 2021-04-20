Кулеба рассказал, что Лавров не согласился разговаривать с ним по телефону

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что запрашивал телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако не получил ответа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский также запрашивал разговор с Владимиром Путиным, на что не получил ответа из Москвы.

"Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил", – уточнил Кулеба.

12 апреля агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель сообщило, что Киев направил запрос на проведение разговора Зеленского с Путиным.

В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.