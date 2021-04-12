Кремль не получал запросы о переговорах Зеленского с Путиным

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Представитель Кремля Дмитрий Песков не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ, сам он никаких запросов не видел.

"Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы", – отметил Песков, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявил, что Украина будет представлять опасность для России в случае, если попытается решить внутренние проблемы силовым путем.

Кроме того, он указал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным высказала обеспокоенность скоплением российских войск на границе стран, но не требовала свернуть их.