Макрон намерен провести переговоры с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
В коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским отмечается, что французский лидер выразил приверженность республики суверенитету и единству Украины, а также отметил важность развития двусторонних отношений.
"Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", – говорится в тексте.
Там подчеркнули, что Макрон уверен в необходимости соблюдения позиций минских соглашений по Донбассу, учитывая риски военной эскалации конфликта.
Ранее Зеленский заявил о своем намерении обсудить пути урегулирования конфликта в Донбассе со всеми лидерами "нормандской четверки", в том числе и с Путиным.
В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
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