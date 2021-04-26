Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, включая Москву. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Место не имеет значения, речь идет о содержании", – сказал президент Украины.

20 апреля он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения сложившейся там ситуации.

В Госдуме, в свою очередь, такое предложение назвали уловкой и пиар-ходом, которые должны убедить мир в том, что Россия имеет отношение к конфликту между Киевом и ДНР с ЛНР.

Сам Путин позже ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с украинским коллегой в любое удобное время в Москве.

При этом он подчеркнул, что за последнее время Киев предпринял очень много попыток разрушить любые отношения с Россией. Однако если Зеленский принял решение начать их восстановление, то власти РФ будут это приветствовать.

В свою очередь, в Киеве сообщили, что украинский лидер не сможет принять приглашение своего российского коллеги, так как неправильно во время войны встречаться с представителем страны-агрессора на вражеской территории.