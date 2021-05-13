Москву назвали лучшим местом для выживания во время ядерной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва могла бы стать лучшим местом для выживания при ядерном конфликте. Такое мнение выразил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest.

По его словам, у РФ есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, которую назвали А-235. Она должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

Кроме того, Ларсон напомнил, что в 1972 году СССР и Соединенные Штаты подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому количество таковых в каждом из государств снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую – для обороны города, то есть в случае СССР – Москвы.

Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.

Ранее США подтвердили решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.