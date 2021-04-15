Посол Украины предупредил Запад о желании Киева вернуть ядерный потенциал

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Если Украина не может стать членом НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты, заявил посол Киева в Берлине Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе", – сказал Мельник.

Он отметил, что других способов защитить суверенитет страны не существует, а одной моральной поддержки Запада мало. Украине требуется современное вооружение.

Позднее на своей странице в Twitter Мельник написал, что Киев нуждается в военной поддержке Германии, что не отменяет необходимость скорейшего вступления в НАТО. По его словам, это поможет Украине противостоять России.

После распада СССР Киев унаследовал часть ядерного арсенала, однако в 1994 году оружие было уничтожено в соответствии с Будапештский меморандумом. Тогда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, а три ядерные державы – Россия, США и Великобритания – гарантировали ей безопасность.

Ранее поддержку Украине в случае конфликта с Россией гарантировали в министерстве обороны США. Соединенные Штаты планируют продолжить отправку некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов в Киев.

В Госдуме РФ уверены, что эта помощь для отвода глаз.