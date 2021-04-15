В Госдуме объяснили планы США продолжать отправку вооружения Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США хотят продолжить отправку некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов на Украину.
"Все же эта помощь – для отвода глаз. Все прекрасно понимают, что тяжелых вооружений от США Украина не получит, а значит, априори не способна представлять собой грозную военную силу", – рассказал парламентарий.
Он добавил, что Штаты надеются на то, что Украина будет постоянным раздражителем России. Он отметил, что для такого "психологического фактора" США не жалко ни инструкторов, ни "символических поставок оружия".
В заключение депутат добавил, что в случае чего Штаты не поддержат Украину, а будут только "выражать озабоченность".
Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда никому не угрожала, при этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов. Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не стремилась довести отношения с США до ручки.
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