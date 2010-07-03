Киеву посоветовали создать ракеты для ударов по российским АЭС

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Украине следует разработать ракеты средней дальности, которые будут способны достичь российских атомных электростанций. Такое мнение высказал украинский политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Киев должен сокращать свою зависимость от российских энергоносителей, наращивать производство оружия и "не бояться строить ракеты". Эксперт посоветовал создавать ракеты с дальностью до 2,5 тысячи километров, поскольку около двухсот таких ракет представляют силу, "которая позволяет наносить ущерб России".

"Это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв", – цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. По его словам, "произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде".

