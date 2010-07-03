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15:45

Политолог объяснил, почему украинские депутаты берут в помощницы моделей

за рубежом политика

15:45

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Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Политолог считает, что украинцы привыкли к молодым и красивым помощницам в окружении депутатов Верховной рады.

По данным СМИ, депутаты парламентской партии "Слуга народа" наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Народный избранник Николай Тищенко взял себе в помощницы на постоянной основе 22-летнюю Марьяну Михолап, которая участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А депутат от Полтавской области Алексей Мовчан нанял 24-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что не видит в этой ситуации ничего принципиально нового. По его словам, украинские депутаты и раньше брали на работу девушек модельной внешности.

"В помощники всегда набирали либо друзей, либо по параметрам "90-60-90", потому что, по большому счету, необходимости в помощнике нет никакой. Чаще всего их берут для того, чтобы "провести время", съездить на конференцию за границу", – цитирует ИА "НСН" аналитика.

Эксперт также сообщил, что, согласно закону, украинские депутаты могут нанять четырех помощников, труд которых будет оплачиваться из бюджета.

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за рубежом политика

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